Падение интеллекта человечества к 2100 году может составить 50%

Американские ученые выяснили, что повышенное содержание углекислого газа в атмосфере отрицательно отражается на интеллектуальных способностях людей.

Ученые проанализировали, как повышение уровня диоксида углерода влияет на успеваемость школьников. Эксперименты, проводившиеся ранее показали, что высокая концентрация газа действительно воздействует на интеллект, но проблема решается с помощью проветривания окон. Но ученые не знали о том, какой эффект оказывает свежий воздух, содержащий большое количество углекислого газа.

Ученые изучили два сценария. Согласно первому из них, люди уменьшают количество выбрасываемого в атмосферу парникового газа, а согласно второму, количество выбросов остается на прежнем уровне. В результате выяснилось, что умственные способности школьников снижаются в любом случае. Согласно прогнозам ученых, в лучшем варианте падение интеллекта к 2100 году составит 25%, а в худшем - 50%.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что нужен ли России центр искусственного интеллекта.