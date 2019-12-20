В США найдены деревья возрастом 386 млн лет

В США биологи обнаружили ископаемые деревья возрастом 386 миллионов лет. Самые древние окаменелости древнего леса нашли на дне песчаного карьера. По данным ученых, лес занимал площадь 3000 кв. м.

В лесу было два вида деревьев: кладоксилеевые древовидные хвощи и крупные растения с плоскими папоротниковидными листьями. По мнению ученых, эти деревья играли важную роль в процессе удаления углекислого газа из атмосферы.

Ученые выяснили, что самый древний на Земле лес был уничтожен наводнением.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пять древнейших лесов России под угрозой исчезновения.