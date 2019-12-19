NVIDIA представила решение для создания беспилотных автомобилей

Представители американской компании NVIDIA рассказали о своих разработках по созданию автономного транспорта.

Сделан важный шаг на пути к созданию беспилотных автомобилей

Разработчики представили передовую платформу для автономного транспорта и роботов. В основу платформы положен SoC Orin.

Новая платформа будет называться NVIDIA DRIVE AGX Orin. Она будет состоять из 17 миллиардов транзисторов. Кроме того, при разработке системы использованы ядра CPU Arm Hercules и новейшая графическая архитектура NVIDIA.

Приложения, с которыми может работать Orin, могут одновременно работать в роботах и беспилотном транспорте.

По словам представителей NVIDIA, у компаний будет возможность создать комплексные семейства различных программных продуктов.

В настоящее время большая часть инноваторов, которые работают над созданием роботов и беспилотного транспорта, уже используют технологии компании NVIDIA.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что беспилотный автомобиль "Яндекса" обвинили в нарушении ПДД.