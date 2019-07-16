Беспилотный автомобиль "Яндекса" обвинили в нарушении ПДД

Один из беспилотных автомобилей компании "Яндекс", выведенный на улицы Москвы в рамках программы тестирования, нарушил правила дорожного движения.

Как указывает агентство "Москва" со ссылкой на собственные источники в столичной полиции, беспилотный автомобиль пересек стоп-линию на красный сигнал светофора. Однако позднее в самой компании пояснили, что в нарушении виновата не система автономного управления. По правилам тестирования, в салоне машины всегда должен находиться наблюдатель, который в экстренных ситуациях возьмет управление на себя.

"Иногда во время тестирования в городе водителю приходится брать управление на себя. В этой ситуации беспилотный автомобиль двигался в ручном режиме. Например, если полоса заблокирована, и для объезда препятствия требуется пересечь сплошную. Беспилотный автомобиль просто остановится, потому что не может нарушить правила. Тогда в дело вступает водитель-испытатель и берет на себя ответственность за подобное нарушение", - отмечают в "Яндексе".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что "Яндекс" ведет переговоры с правительством Москвы, холдингом "Вертолеты России" и фирмой "Нита" о включении в мобильное приложение "Яндекс.Такси" возможности заказать вертолет.

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