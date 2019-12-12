Стало известно время падения на Землю гигантского астероида

Известно, что астероиды, которые способны вызвать глобальные катаклизмы и массовые вымирания, врезаются в Землю примерно раз в 100 миллионов лет. За всю историю существования человеческой цивилизации такого никогда не происходило.

Стоит напомнить, что, по мнению ученых, именно удар из космоса стал причиной конца эпохи динозавров. По прогнозам ученых, катастрофа может повториться в течение следующих 35 миллионов лет.

Какие астероиды опасны для Земли

Но и астероиды меньших размеров могут стать причиной огромных разрушений. Так, объект диаметром 1 километр вызовет планетарную катастрофу. Вмятина на месте удара может достигать 20 км.

Стометровый астероид может оставить кратер шириной два километра и привести к локальным бедствиям на суше. Если он упадет в воду, то вызовет цунами.

Ученые отмечают, что диаметры и орбиты многих астероидов известны не очень точно. Размеры астероида можно уточнить, когда космическое тело приближается к Земле. В итоге часто многие объекты, которые сначала считали "потенциально опасными", потом признают безвредными.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что рядом с Землей заметили астероид-автобус.