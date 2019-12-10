Ученые из разных стран нашли останки самого древнего предка пингвинов. Его размеры и масса такие же, как и у его современных сородичей. Вид получил название Kupoupou stilwelli.
По мнению авторов исследования, первые пингвинообразные появились еще в эпоху динозавров. После того, как 66 млн лет назад мощный удар астероида привел к массовому вымиранию, динозавры исчезли, пингвинам же удалось пережить ту катастрофу. Ученые считают, что именно с этого момента и началось их бурное развитие.
В результате раскопок ученые выяснили, что в Южном полушарии несколько десятков миллионов лет назад жили огромные пингвины, которые весили более 100 кг. Их сородичи, напоминающие современных птиц, стали развиваться как боковая ветвь эволюции.
Специалисты пришли к выводу, что предки пингвинов современных видов стали развиваться в самом начале истории пингвинообразных.
С течением времени гигантские виды вымерли, а остальные заселили огромные территории Южного полушария.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые нашли доисторического пингвина-гиганта.
17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".