С 2020 года приложение WhatsApp не будет поддерживаться миллионами устройств во всем мире.
Так, речь идет о таких устройствах, как iPhone с ОС iOS 8 и более старой версии, а также устройствах на Android версии 2.3.7 или более ранней версии. Владельцы этих устройств не смогут пользоваться популярным мессенджером с 1 февраля 2020 года.
Как сообщает Daily Mail, пользователи, у которых установлен WhatsApp на этих устройствах, не смогут регистрировать новые аккаунты или подтверждать существующие.
Кроме того, с 31 декабря 2019 года приложение не будет работать с устройств с ОС Windows Phone.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в WhatsApp добавят новую функцию.
17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".