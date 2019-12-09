В WhatsApp появились напоминания

Разработчики мессенджера WhatsApp порадовали пользователей новой функцией. С недавнего времени в приложении можно создавать напоминания, однако такая возможность доступна только для пользователей с платной подпиской.

Чтобы поставить напоминание необходимо написать боту Any сообщение со словом do, а дальше указать о чем нужно напомнить. Функция сработает даже в том случае, если боту переслать сообщение собеседника с напоминанием.