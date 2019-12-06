Международная команда ученых обнаружила микроорганизмы, которые могут жить на метеоритах.
По словам исследователей, они провели эксперимент, чтобы определить способность микроорганизмов к адаптации. Ученые пришли к выводу, что археи Metallosphaera sedula могут не только выживать в условиях экстремальных температурах, но и пожирать сульфид железа, который входит в состав большого количества метеоритов.
Ученые исследовали метеорит Northwest Africa 1172, вес которого составил более 100 килограммов. Специалисты обнаружили космический объект еще в начале этого XXI века. Исследователи заявили, что благодаря химическому составу бактерии смогли долго существовать.
По мнению специалистов, археи помогут доказать одну из теорий о появлении жизни на Земле.
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