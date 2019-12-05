Ученые рассказали о продуктах, которые оказывают влияние на головной мозг и здоровье человека в целом. Мозг в свою очередь влияет на эмоциональное состояние и самочувствие.
Ученые считают, что очищенный риск отрицательно сказывается на здоровье, так как в нем содержится много быстрых углеводов, провоцирующих скачки глюкозы в крови.
Также на здоровье может отрицательно сказаться употребление бобовых. Известно, что бобовые являются источником белка, но в них также содержатся дубильные компоненты, ухудшающие усвоение полезных минералов, что ухудшает циркуляцию крови.
Не являются полезными и злаки, так как в них содержится глютен. Если в организме скапливается большое количество глютена, то у человека может возникнуть чувство беспокойства и панические атаки.
В твердых сырах содержатся тирамины, повышающие давление и провоцирующие головную боль.
Для работы головного мозга очень полезно сало, так как в данном продукте содержится арахидиновая кислота, уменьшающая риск появления когнитивных расстройств.
Принято считать, что попкорн не является полезным продуктом. Но, согласно новому исследованию, он содержит очень полезные компоненты — фосфор, протеин, а также железо. Данные вещества улучшают состояние после стресса, а железо повышает уровень гемоглобина.
Данное исследование снова доказало, что продукты питания оказывают влияние на мозг и организм. Соответственно, если грамотно подобрать рацион питания, можно заметно улучшить состояние здоровья.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует сделать "историческое заявление" перед встречей с Владимиром Путиным.