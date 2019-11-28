Найдена древнейшая креветка

Небольшое ракообразное, длиной меньше одного сантиметра, 90 миллионов лет назад обитало в море, которое тогда располагалось на месте нынешних Анд. Со временем море высохло, и здесь появились горы, а креветки поселились в Мировом океане.
Палеонтологи обнаружили окаменевшие останки более 500 древних ракообразных. Длина тела животных составляет от 6 до 8 миллиметров.
Большая часть окаменелостей хорошо сохранилась: можно рассмотреть детали строения панциря, конечностей и даже щетинки. Кроме того, хорошо сохранились глаза, усики и ротовые отверстия.
Eobodotria muisca относится к семейству Bodotriidae, представители которого живут в морях и сейчас.
Среди окаменелостей найдены в основном самцы креветок. Вероятно, в середине мелового периода они находились близко к поверхности. Потом что-то стало причиной массовой гибели планктона, который оказался на дне и был захоронен раньше, чем падальщики смогли его найти.
Ассоциация кардиологов из США разработала краткие справочники-методички, указав в них основные факторы, которые влияют на высокие показания артериального давления.