Палеонтологи обнаружили креветку возрастом 90 млн лет

Небольшое ракообразное, длиной меньше одного сантиметра, 90 миллионов лет назад обитало в море, которое тогда располагалось на месте нынешних Анд. Со временем море высохло, и здесь появились горы, а креветки поселились в Мировом океане.



Найдена древнейшая креветка

Палеонтологи обнаружили окаменевшие останки более 500 древних ракообразных. Длина тела животных составляет от 6 до 8 миллиметров.

Большая часть окаменелостей хорошо сохранилась: можно рассмотреть детали строения панциря, конечностей и даже щетинки. Кроме того, хорошо сохранились глаза, усики и ротовые отверстия.

Eobodotria muisca относится к семейству Bodotriidae, представители которого живут в морях и сейчас.

Среди окаменелостей найдены в основном самцы креветок. Вероятно, в середине мелового периода они находились близко к поверхности. Потом что-то стало причиной массовой гибели планктона, который оказался на дне и был захоронен раньше, чем падальщики смогли его найти.