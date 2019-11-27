У московского музея космонавтики появилось новое бесплатное мобильное приложение.
Теперь экскурсию для посетителей музея сможет провести виртуальный трехмерный персонаж - кот Васька.
Приложение было разработано специально для школьников.
Сообщается, что рядом с экспонатами размещены специальные таблички с QR-кодами. Школьник должен с помощью приложения отсканировать код, тогда на экране появится экскурсовод Васька. Он расскажет ребятам, чем прославились собаки Белка и Стрелка, в каких скафандрах космонавты летали в космос, а также множество других фактов о космосе.
В конце экскурсии школьники смогут проверить свои знания, ответив на вопросы Васьки.
Ваську можно не только послушать, но и рассмотреть. Кроме того, с необычным виртуальным экскурсоводом можно даже сфотографироваться, поворачивая камеру смартфона.
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