Очки виртуальной реальности надели на коров на одной из подмосковных ферм. Виды зелёных полей должны, по задумке, благотворно сказаться на настроении животных.
VR-очки, подходящие для коровьей головы, совместно разработали специалисты студии виртуальной реальности и ветеринары.
Как сообщили в Минсельхозе Московской области, низкий уровень стресса и довольство коров доказано повышает как количество, так и качество производимого ими молока. Период тестирования очков подтвердил, что они помогли снизить тревожность у скота. Повлияет ли VR на удойность — покажет время.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.