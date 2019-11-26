Виртуальная реальность улучшит качество молока подмосковных коров

Очки виртуальной реальности надели на коров на одной из подмосковных ферм. Виды зелёных полей должны, по задумке, благотворно сказаться на настроении животных.

VR-очки, подходящие для коровьей головы, совместно разработали специалисты студии виртуальной реальности и ветеринары.

Как сообщили в Минсельхозе Московской области, низкий уровень стресса и довольство коров доказано повышает как количество, так и качество производимого ими молока. Период тестирования очков подтвердил, что они помогли снизить тревожность у скота. Повлияет ли VR на удойность — покажет время.