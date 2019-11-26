Создатель WWW сформулировал принципы спасения интернета

Тим Бернерс-Ли, создатель Всемирной паутины (WWW), опубликовал "Контракт для веба". В нём он назвал девять принципов, которые пользователи, компании и правительства должны соблюдать, чтоб избежать цифровой антиутопии.

Бернерс-Ли отметил, что когда он создавал WWW 30 лет назад, то надеялся, что Всемирная сеть будет использоваться на благо человечества, но реальная картина сейчас куда сложнее. Сейчас интернет используется для дезинформации и атак, и мировое сообщество проходит, по мнению Бернерс-Ли, точку невозврата, когда Всемирная сеть может стать либо благом для всех, либо источником киберпанковой антиутопии. Чтоб последнего не случилось, он и предложил "Контракт для веба".

В нём он предложил три принципа для правительств, три — для работающих в интернете компаний, и три — для простых пользователей сети.

Принципы для правительства таковы: обеспечить каждому возможность войти в интернет, поддерживать доступность интернета в любое время и уважать базовые права на частную жизнь и защиту личных данных в сети.

Компаниям Бернерс-Ли предлагает следующие принципы: поддерживать интернет доступным по ценам для всех слоёв населения, защищать данные пользователей для создания взаимного доверия и развивать технологии, поддерживающие лучшее в человеке.

Пользователи же должны соблюдать такие принципы: выступать со-творцами сетевого пространства, создавать сообщества, где уважают человеческие права и достоинство, и бороться за Всемирную паутину.

Бернерс-Ли отметил, что его "Контракт" уже поддержали правительства многих стран, компании-гиганты и многие частные лица.