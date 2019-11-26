Аппарат для наблюдения за спутниками запустило Минобороны

Ракета "Союз-2.1в" была запущена в ночь на вторник, 26 ноября с космодрома Плесецк. Ракета несёт так называемый "спутник-инспектор" для наблюдения за Землёй.

Как передаёт РИА "Новости", пуск прошёл в штатном режиме, и аппарат поддерживает устойчивую связь с Землёй.

Спутник-инспектор предназначен для бесконтактной технической диагностики других космических аппаратов — в том числе и принадлежащих другим странам. Ранее об активности аналогичных аппаратов США сообщали отечественные средства слежения.

Летом Соединённые Штаты хотели ввести нормы расстояний, на которые к американским спутникам могут приближаться аппараты других государств.