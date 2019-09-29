Цифровая перепись населения впервые пройдет в России в 2020 году

В Росстате рассказали, что в 2020 году в России пройдет первая цифровая перепись населения. В ведомстве отмечают, что при проведении переписи будут использованы большие данные (Big Data). Информацию и жителях страны Росстату предоставят мобильные операторы и органы власти.

"Можно говорить о том, что в 2020 году у нас пройдет не классическая перепись населения, а цифровая. Переписчики вместо листов, которые потом еще нужно отсканировать и внести в базу, пойдут с планшетами", - пояснил глава ведомства Павел Малков.

По словам Малкова, для обработки собранной информации будут использовать новую цифровую аналитическую платформу "Население".

Напомним, "Правда.Ру" публиковала эксклюзивное интервью с руководителем департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ Алексеем Зубцом, который рассказывал, зачем нужна перепись населения 2020 года.

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