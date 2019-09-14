Компания Bigelow Aerospace сворачивает программу по отправке туристов на Международную космическую станцию. Примечательно, что полеты планировали совершать на пилотируемых космических кораблях Crew Dragon компании SpaceX.
Компания еще в июне текущего года объявила о наборе 16 туристов для путешествия на МКС. Чтобы провести несколько месяцев в космосе необходимо было заплатить около 52 миллионов долларов. Исполнительный директор компании Роберт Бигелоу сообщил, что программа по отправке туристов на МКС свернулась из-за юридических трудностей, поскольку активами МКС владеют множества организаций.
Бигелоу выразил надежду, что НАСА создадут нормативно-правовые рамки для логистики и других организационных моментов.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что "Роскосмос" снова начнет возить космических туристов на МКС. Научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев предрекал, что спрос на такого рода туры к МКС вряд ли будет устойчивым. Все-таки не просто найти большое количество мультимиллионеров, которые хотят слетать в космос, все-таки, $52 миллиона за полет решиться заплатить далеко не каждый очень богатый человек. Так что пока рано говорить о космическом туризме, как о регулярном бизнесе.
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