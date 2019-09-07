В столице Канады начали замечать пьяных енотов

Жители пригорода на юге Оттаве все чаще замечают енотов, которые находятся в состоянии, напоминающем алкогольное опьянение. Об этом сообщает местная телекомпания CBS News.

Журналисты ссылаются на слова одной из местных жительниц, которая обнаружила "пьяного" енота у себя во дворе. "Он едва мог двигаться. Волочил ноги, шатался и с трудом вставал. С ним явно было что-то не так", - рассказала она.

Женщина обратилась в Службу защиты животных, специалисты которой забрали зверька на осмотр. Как выяснилось позже, другие жители пригорода также встречи енотов в подобном состоянии.

По словам профессора биологии Карлтонского университета Майкла Ранца, причиной странного поведения енотов могли стать забродившие фрукты, упавшие с деревьев. Их сок вызвал у животных состояние опьянения. Биолог посоветовал не пытаться самостоятельно отрезвить енотов, а просто дать зверьку спокойно выспаться.