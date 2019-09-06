Российские специалисты создали программу, которая проанализировала ситуацию на рынке труда и выяснила, при какой зарплате граждане могут попросить ее прибавки.
"Искусственный интеллект, способный находить скрытые корреляции между различными макроэкономическими индикаторами, проанализировал официальную статистику Росстата", - отметил один из разработчиков.
Искусственный интеллект смог выявить группы, в которых существуют "уровни сопротивления" повышения зарплаты. Россиянам не стоит просить прибавки, если работа уже оценивается в 20 тыс., 40 тыс., 60 тыс., 75 тыс. или 100 тыс. рублей.
Также оказалось, что в карьере каждого человека существуют "черные полосы", которые находятся на следующих пределах: от 15 тыс. до 20 тыс. рублей; 34-40 тыс.; 55- 60 тыс.; 70-75 тыс. и от 95 тыс. до 100 тыс. рублей.
Своеобразным "окном стабильности" является зарплата в размере более 100 тыс. рублей - в этом случае не стоит беспокоиться о том, что работодатель будет искать замену.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Федеральная служба по труду и занятости составила рейтинг сфер с наибольшим числом вакансий с заработной платой выше 80 тысяч рублей.
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.