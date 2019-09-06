ИИ выяснил, при какой зарплате россияне могут просить прибавки

Российские специалисты создали программу, которая проанализировала ситуацию на рынке труда и выяснила, при какой зарплате граждане могут попросить ее прибавки.

"Искусственный интеллект, способный находить скрытые корреляции между различными макроэкономическими индикаторами, проанализировал официальную статистику Росстата", - отметил один из разработчиков.

Искусственный интеллект смог выявить группы, в которых существуют "уровни сопротивления" повышения зарплаты. Россиянам не стоит просить прибавки, если работа уже оценивается в 20 тыс., 40 тыс., 60 тыс., 75 тыс. или 100 тыс. рублей.

Также оказалось, что в карьере каждого человека существуют "черные полосы", которые находятся на следующих пределах: от 15 тыс. до 20 тыс. рублей; 34-40 тыс.; 55- 60 тыс.; 70-75 тыс. и от 95 тыс. до 100 тыс. рублей.

Своеобразным "окном стабильности" является зарплата в размере более 100 тыс. рублей - в этом случае не стоит беспокоиться о том, что работодатель будет искать замену.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Федеральная служба по труду и занятости составила рейтинг сфер с наибольшим числом вакансий с заработной платой выше 80 тысяч рублей.

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