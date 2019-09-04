В России выросла средняя зарплата

С наступлением осени средняя зарплата в России выросла на 16% по сравнению с летом. К такому выводу по итогам собственного исследования пришел сервис "Зарплата.ру".

Летом работодатели в среднем предлагали 37 558 рублей, в начале сентября - 44 945 рублей.

Сотрудники сервиса отмечают, что осенью традиционно растет количество открытых вакансий, в этом году их число возросло на 10%, передает "Лента.ру". Увеличилось и количество рюзюме - почти на 7%.

Самые высокие зарплаты летом были в сфере транспорта и автобизнеса, средняя составляла чуть более 58 тыс. рублей. Немного меньше платили в сферах строительства и недвижимости и ТЭК.

Значительно меньше остальных получали работники сферы туризма и гостиничного дела, а также образования и науки.

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