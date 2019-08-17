Итогом глобального военного конфликта между США и Россией станет ядерная зима, в которую погрузится планета на десять лет. К такому выводу пришли специалисты американского Национального центра атмосферных исследований и Университета Колорадо.
Климатологи в помощью программы смоделировали последствия войны, основываясь на данных о ядерных арсеналах России и США. По словам ученых, в случае их применения в атмосферу попадет около 147 миллионов тонн сажи. В результате облака перекроют солнечный свет, а поверхность планеты снизится на девять градусов по Цельсию.
"Потребуется всего несколько недель, чтобы ветры в стратосфере окружили пылью весь земной шар", - отмечают ученые.
Около десяти лет потребуется на то, чтобы развеять сажу и восстановить нормальный уровень солнечного света, заявляют исследователи. Ядерная зима также вызовет сильные муссоны, изменение температуры поверхности экваториальной части Тихого океана и изменение циклов ураганов.
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