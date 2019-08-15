Глава Минприроды допустил запрет на экспорт российского леса в Китай

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин допустил введение запрета на экспорт российского леса в Китай в связи с проблемой незаконной вырубки.

"Китай должен четко понимать, что если они не подключатся к решению этой проблемы, то у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью", - цитирует его слова газета "Ведомости".

По мнению министра, китайская сторона должна совместно с Россией высаживать деревья. "Чтобы восстановить для наших детей и внуков то, что вырубили "черные лесорубы", - заключил Кобылкин.

Напомним, в минувшем году в 47 регионах страны были выявлены факты продажи древесины организациями без внесения данных о заключенных сделках в единую государственную информационную систему.