Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин допустил введение запрета на экспорт российского леса в Китай в связи с проблемой незаконной вырубки.
"Китай должен четко понимать, что если они не подключатся к решению этой проблемы, то у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью", - цитирует его слова газета "Ведомости".
По мнению министра, китайская сторона должна совместно с Россией высаживать деревья. "Чтобы восстановить для наших детей и внуков то, что вырубили "черные лесорубы", - заключил Кобылкин.
Напомним, в минувшем году в 47 регионах страны были выявлены факты продажи древесины организациями без внесения данных о заключенных сделках в единую государственную информационную систему.
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