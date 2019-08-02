В Минкомсвязи рассказали о правилах кибергигиены

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России подтвердили, что заклеенные камеры и микрофоны на гаджетах действительно могут повысить уровень защищенности пользователя.

"Интернет-пользователям действительно следует соблюдать кибергигиену и самим тоже заботиться о сохранности своих персональных данных. Нельзя полностью полагаться на антивирусы", - сказал пресс-секретарь ведомства Евгений Новиков в интервью агентству "Москва".

Он добавил, что новые виды мошенничества в киберсфере связаны с методами социальной инженерии, когда пользователи добровольно сообщают злоумышленникам конфиденциальную информацию или небезопасно хранят ее.

Представитель ведомства порекомендовал выборочно давать приложениям доступ к камере, микрофону, файлам и контактам смартфона. По словам Новикова, свою камеру на ноутбуке он заклеил.

Раннее в Центре цифровой экспертизы Роскачества посоветовали заклеивать камеры и микрофоны в моменты, когда они не нужны. Пользователям также посоветовали не скачивать программы с сомнительных сайтов и не давать им доступ к диктофону или камере.

В свою очередь интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев назвал паранойей подобные рекомендации Роскачества. "Это паранойя, конечно. Если рассматривать как паранойю доступ к веб-камере или микрофону, вы уже жить не сможете. Надо будет под подушку положить голосового помощника, полотенцем накрывать телевизор", - сказал он в интервью "Говорит Москва".