Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций представило законопроект о финансировании "общенационального интерактивного энциклопедического портала". Документ размещен на портале правовых актов.
В ведомстве разработали правила выделения средств из федерального бюджета на создание и функционирование портала. Деньги пойдут на обеспечение деятельности платформы, оплату подписки на необходимые ресурсы, съемки, использование архивных материалов, разработку программного обеспечения.
По словам бывшего директора Российской национальной библиотеки Александра Вислого, этот государственный ресурс станет электронным аналогом Большой российской энциклопедии и отечественным конкурентом Википедии, передает агентство РБК.
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