Экипаж новой экспедиции на Международную космическую станцию выбрал в качестве индикаторов невесомости утенка Квака и робота Валли.
Об этом сообщили на пресс-конференции в Звездном городке.
Утенок и робот будут установлены в корабле "Союз МС-13".
Как заявил командир корабля, космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, Квака он берет с собой с первого своего полета в космос.
Астронавт NASA Эндрю Морган сообщил, что возьмет с собой игрушку в виде робота Валли из одноименного мультфильма.
Астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано же заявил, что у него на МКС не будет своего индикатора невесомости.
Напомним, что старт пилотируемого корабля "Союз МС-13" с новой экспедицией запланирован на 20 июля текущего года. Космонавты отправятся на Международную космическую станцию с космодрома Байконур.
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