Экипаж "Союз МС-13" возьмет с собой на МКС утенка Квака и робота Валли

Экипаж новой экспедиции на Международную космическую станцию выбрал в качестве индикаторов невесомости утенка Квака и робота Валли.



NASA показало жизнь космонавтов на МКС на видео / Новости от 09.11.2018 10:02

Об этом сообщили на пресс-конференции в Звездном городке.

Утенок и робот будут установлены в корабле "Союз МС-13".

Как заявил командир корабля, космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, Квака он берет с собой с первого своего полета в космос.

Астронавт NASA Эндрю Морган сообщил, что возьмет с собой игрушку в виде робота Валли из одноименного мультфильма.

Астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано же заявил, что у него на МКС не будет своего индикатора невесомости.

Напомним, что старт пилотируемого корабля "Союз МС-13" с новой экспедицией запланирован на 20 июля текущего года. Космонавты отправятся на Международную космическую станцию с космодрома Байконур.