Специалисты из Европейского космического агентства составили список небесных тел, что представляют потенциальную опасность для планеты Земля.
Об этом сообщает издание Inforeactor.
По мнению специалистов, ближайшее гипотетическое столкновение может произойти с астероидом 2006QV89. В данный момент астероид размером 109 метров в длину и 48,5 метров в ширину находится в 6,7 миллионах километров от Земли. 2006QV89 может рухнуть на землю 9 сентября 2019 года. Шанс на это, отметили ученые, небольшой — один на семь тысяч.
Основной потенциальной угрозой для планеты Земля, сообщает Inforeactor, специалисты считают астероид 2010RF12. Опасное сближение небесного тела с планетой произойдет еще нескоро — в 2095 году. Однако, бьют тревогу астрономы, вероятность столкновения очень и очень велика — один шанс из шестнадцати.
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