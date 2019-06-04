Сервис знакомств Tinder предоставил Роскомнадзору данные для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), но это не означает передачу личных данных пользователей.
"Регистрация никоим образом не означает передачу каких-либо пользовательских или личных данных каким-либо российским регулирующим органам. Мы не передавали никаких данных российскому правительству ", — сообщили представители сервиса, пишет издание "Коммерсантъ".
Как уточняют представители Tinder, регистрация в реестре необходима, чтобы сервис соответствовал требованиям закона.
Напомним, входящие в реестр компании обязаны в течение шести месяцев хранить переписки россиян и передавать их по запросу сотрудникам правоохранительных органов.
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