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Tinder опроверг сообщения о передаче данных пользователей Роскомнадзору

Наука » Технологии print

Сервис знакомств Tinder предоставил Роскомнадзору данные для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), но это не означает передачу личных данных пользователей.


Роскомнадзор занялся Tinder. Теперь товарищ майор может получить доступ к вашим интимным фото и перепискам / Новости от 03.06.2019 22:14

"Регистрация никоим образом не означает передачу каких-либо пользовательских или личных данных каким-либо российским регулирующим органам. Мы не передавали никаких данных российскому правительству ", — сообщили представители сервиса, пишет издание "Коммерсантъ".

Как уточняют представители Tinder, регистрация в реестре необходима, чтобы сервис соответствовал требованиям закона.

Напомним, входящие в реестр компании обязаны в течение шести месяцев хранить переписки россиян и передавать их по запросу сотрудникам правоохранительных органов. 

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Темы tinder данные реестр роскомнадзор
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