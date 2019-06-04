В "Яндексе" проигнорировали требование ФСБ выдать ключи шифрования

Компания "Яндекс" отказалась предоставлять ФСБ ключи для дешифровки данных пользователей сервисов "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск". Из-за отказа предоставить подобные ключи в России по решению суда был заблокирован Telegram.



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Как уточняет агентство РБК, запрос в компанию ФСБ направила еще несколько месяцев назад. Согласно закону, на исполнение этого требования отводится не более десяти дней. Сессионные ключи, которые пытаются получить силовики, позволят им не только получить доступ к определенным данным пользователей, но и просмотреть общий трафик конкретного человека.

Как пояснили в пресс-службе "Яндекса", компания работает в соответствии с законодательством. Комментировать требование ФСБ представители "Яндекса" отказались. В свою очередь источник агентства на IT-рынке России пояснил, что дешифровка трафика, чего требует ФСБ, грозит большими рисками в плане безопасности пользователей.

"Передача сессионного ключа какого-либо пользователя спецслужбам может позволить им завладеть логином и паролем от почтового ящика этого пользователя. Сама идея сессионного ключа состоит в том, что он не сохраняется. В этом смысле хранение и передача сессионных ключей создают определенные риски", - сказал один из собеседников агентства.

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