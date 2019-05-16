В интернет "слили" информацию о неизвестных российских спутниках

На одном из интернет-сайтов появилась презентация компании ПАО "Сатурн", которая предназначалась для закрытого просмотра. В презентации содержится информация о разрабатываемых аккумуляторных и солнечных батарей для российских космических аппаратов.
Помимо разработок компании, презентация содержит названия, информация о конструкторских работах и компаниях, которые их проводили, а также сроки запусков спутников. По словам главного конструктора по литий-ионным аккумуляторам ПАО «Сатурн» Сергея Лихоносова, презентация была создана для представления на конференции в Краснодаре в феврале текущего года.
Лихоносов сообщил, что презентация попала в Сеть незаконно, поэтому предприятие предпримет все усилия, чтобы наказать того, кто слил конфиденциальную информацию в интернет.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что на орбите ожил спутник, который ранее потерял "Роскосмос".
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