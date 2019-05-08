National Geographic: океаническая кора у побережья Португалии расслаивается

Нижняя часть литосферной плиты у побережья Португалии отходит от верхней. Плита буквально расслаивается. К такому выводу пришли специалисты из Лиссабонского университета.
Как пишет журнал National Geographic, геологи изучили данные о землетрясении в Португалии в 1969 году и последовавшим за ним цунами. Они обратили внимание на то, что двумя веками раньше (в 1755 году) в этом месте прошли еще более мощные подземные точки, следствием которых стало Великое лиссабонское землетрясение, почти полностью уничтожившее Лиссабон и погубившее более 100 тысяч горожан.
По мнению ученых, эти два события связаны и представляют собой процесс расслоения океанической коры. Данное природное явление еще ни разу не фиксировалось и считается гипотетическим.
Компьютерная модель, созданная специалистами, показала, что сдвиги на границе континентальной и океанической плит происходят на большой скорости и глубине. Выводы португальских ученых могут стать первым доказательством того, что океаническая плита находится в процессе разлома.
Ранее старший научный сотрудник Института биофизики клетки РАН, климатолог Алексей Карнаухов рассказал в интервью "Правде.Ру" с чем связаны погодные аномалии и изменения климата на нашей планете.
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