В России разрабатывают экраноплан для круглогодичного движения по рекам страны

Центральный аэрогидродинамический институт им. Жуковского разрабатывает экраноплан для круглогодичного движения по магистральным рекам.
Напомним, что экраноплан представляет собой высокоскоростное транспортное средство, летящее в пределах действия аэродинамического экрана — то есть буквально в считанных метрах от поверхности воды, земли, снега или льда. Примечательно, что, согласно классификации Международной морской организации, экранопланы относятся к морским судам.
Разрабатываемый Центральным аэрогидродинамическим институтом им. Жуковского аэроплан сможет двигаться по рекам страны буквально круглый год. Так, отмечают специалисты, аппарат должен будет осуществлять взлет-посадку со льда, торосов, мелководья и элементарно подготовленных грунтовых площадок.
Экраноплан планируется использовать для перевозки грузов и пассажиров, а также в медицинских и спасательных целях. Отметим, что одновременно в новом экраноплане смогут находиться до 20 человек.
Длина аппарата составит 20 метров, размах крыла — 11 метров, а вес около 10 тонн. Скорость, отмечают специалисты, не будет превышать 200 км/ч.
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