В Японии снова входят в моду аудиокассеты

Газета The Guardian и японское издание Japan News сошлись во мнениях, что популярность аудиокассет начала расти впервые за последние 15 лет. Издания объясняют это популяризацией музыкального движения Lo-Fi, любители которого специально ухудшают качество звучания.

При этом, спросом пользуются как старые кассеты, выпущенные более тридцати лет назад, так и новые аудиокассеты. Издания отмечают, что к аудиокассетам приобщаются не только взрослые, но и молодежь. Для них это необычные и диковинные "гаджеты", с которыми они еще не сталкивались.

The Guardian приводит статистику, по которой в 2018 году в Великобритании было продано более 50 тысяч аудиокассет. Это означает, что их продажи за год выросли на 125%, что наблюдается впервые с 2004 года.

Напомним, "Правда.Ру" приводила мнение IT-специалистов, которые считают, что реальный срок хранения данных на CD-R, CD-RW и DVD-RW дисках составляет два года. Хотя все производители дисков утверждают, что срок хранения данных — 100 лет.

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