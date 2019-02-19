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Американец поймал золотую рыбку весом 10 килограммов

Наука » Экология » Природа

Некто Хантер Андерсон из Кентукки поймал золотую рыбку весом 10 килограммов, чего до сих пор не случалось ни с одним рыбаком в мире, рассказывает poplawok.ru.

Американец поймал золотую рыбку весом 10 килограммов. 399200.jpeg

Золотая рыбка клюнула на кусок печенья, который рыбак нацепил на крючок. Когда царица моря-океана оказалась на берегу, она показала рыбаку свой скверный характер. Она покусала Андерсона, пока тот позировал с ней на камеру.

Американец не стал ничего просить у золотой рыбки и после фотосессии отпустил на волю. Пропагандой успеха Хантера Андерсона занималась его сестра. Она  опубликовала фотографии брата с уникальным трофеем на своей странице в сети Facebook.

В комментарии к фотографиям она вспомнила, что несколько лет назад они с братом смыли такую же рыбку в унитаз. И теперь она уверена, что это та же самая рыбка, которая сумела прорваться через канализационные сети и выжить.

В Америке, как и в России золотые рыбки живут только в аквариумах. Хантер Андерсон называет ее своим настоящим именем - карп кои. Этот карп считается самой красивой рыбой на земле, и мало кто с этим будет спорить.

Фото: Ридус

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Рыбак из Кентукки поймал десятикилограммовую золотую рыбку
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