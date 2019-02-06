Власти запретят продажу смартфонов и ноутбуков без российского софта?

Устанавливать на всех продаваемых в России компьютерах, планшетах и смартфонах отечественное программное обеспечение обязывает производителей законопроект, подготовленный Федеральной антимонопольной службой. Документ находится на рассмотрении в Минкомсвязи.

Согласно предложенным поправкам в законы "О связи" и "Об информации", на устройствах должна быть обеспечена возможность удалять все предустановленные иностранные программы. Исключение сделано лишь для софта, влияющего на функционирование оборудования.

На каждом устройстве должны работать российские браузер, антивирус, мессенджер и геолокатор.

Источники газеты "Коммерсант" считают, что лоббистом законопроекта является компания "Яндекс", которой его принятие позволит сэкономить десятки миллионов долларов в год.

Apple уже направила негативный отзыв на данную инициативу, поскольку опасается, что ее внедрение сократит долю компании на российском рынке электронных устройств.

С 2015 года в России действует запрет на использование иностранного программного обеспечения в работе государственных и муниципальных органов власти. Однако, как сообщала "Правда.Ру", чиновники массово пренебрегают данным запретом. Так, 96% федеральных госстуктур до сих пор предпочитают зарубежные операционные системы. А Правительство Москвы открыто заявляет, что не может перейти на российский софт из-за его дефективности.

Источник фото: Минкомсвязь

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