Представлен метод лечения рака с помощью раковых клеток

Разработаны два метода борьбы со злокачественными опухолями при помощи генетически модифицированных раковых клеток, циркулирующих в кровотоке. Эту работу проделали американские эксперты Гарвардской медшколы, научные выкладки они опубликовали в Science Translational Medicine.
Раковые клетки, "путешествующие" по организму, отделяются от первой опухоли. Далее они могут порождать метастазы — дополнительные злокачественные образования. Желая победить болезнь, ученые прибегли к белку S-TRAIL, которые имеет второе название — убийца. Он может провоцировать программируемое уничтожение клеток.
Во время работы американские ученые проверили 2 подхода к лечению таким методом. Сначала они взяли клетки глиобластомы (опухоль мозга, отличающаяся особой агрессивностью), они устойчивы к S-TRAIL. Далее их подвергли генной модификации, что заставило клетки вырабатывать белок-убийцу, и ввели грызунам с первичными опухолями.
Второй подход применили на мышах, страдавших от метастаз. Взяв ткани первичных опухолей, эксперты получили клетки, чувствительные к S-TRAIL. После чего с помощью генной инженерии выключили рецепторы, которые отвечают за эту восприимчивость, иначе бы клетки убили себя раньше срока. После чего подготовленные клетки заставили производить S-TRAIL и ввели их животным. Кроме того, и первый, и второй тип после окончания "работы" сам себя убил.
Как отмечают эксперты, методы работают: у грызунов, страдающих от первичного и вторичного рака мозга и молочной железы, опухоли уменьшились.
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