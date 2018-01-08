8 января с мыса Канаверал успешно стартовала ракета-носитель Falcon 9 с секретным спутником Zuma правительства США.
По данным SpaceX, первый в этом году запуск компании был произведён в 04:00 мск. Через восемь минут после запуска первая ступень носителя опустилась на специальную посадочную площадку.
"Правда.Ру" ранее писала о том, что 22 декабря американская компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с десятью телекоммуникационными спутниками Iridium NEXT.
На сайте SpaceX сообщается, что все аппараты были успешно выведены на орбиту. Старт был осуществлен с базы ВВС США Ванденберг (Калифорния).
В Twitter компании говорится, что "Iridium получила штатные сигналы со всех 10 спутников". Напомним, первая ступень Falcon 9 уже была использована при запуске в июне 2017 года и тогда была возвращена на Землю.
Таким образом, компания может повторно использовать элемент носителя для дальнейших полетов и существенно экономить на производстве новых ракет и подготовке к пуску.
Новейшие телекоммуникационные спутники Iridium NEXT принадлежат компании Iridium Communications, оператору мобильной телефонной связи, базирующийся недалеко от Вашингтона в штате Вирджиния.
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