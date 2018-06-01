В Приморье создан магнитный стимулятор мозга

Приморский ученый создал аппарат, воздействующий на глубокие структуры мозга и восстанавливающий утраченные функции. Об этом сообщила пресс-службы Дальневосточного федерального университета, где трудится создатель Борис Юнг.

Устройство похоже на шлем. Одно из главных достоинств изобретения — безопасность. По мнению ученого, созданные его коллегами разработки не затрагивают глубокие структуры. Кроме того, все они влекут за собой длинный список побочных эффектов, и разрешены не всем пациентам из-за противопоказаний.

Отличие нового аппарата в том, что параметры стимуляции похожи на естественные параметры магнитного поля Земли и не выходят за нормы санитарно-эпидемиологических правил. Еще одна особенность изобретения — невероятная ранее точность (до 1,5 мм).

Юнг уже получил на открытие 3 патента и планирует сделать прототип стимулятора. Кроме того, обсуждается договор с дальневосточным заводом, производящим аппараты.

Предварительная цена устройства будет в семь-девять раз меньше, чем у аналогов. Этот факт дает возможность предположить, что аппарат будет лидером среди "собратьев".