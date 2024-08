Лёгкое овощное рагу: готовим вкуснейшее блюдо из одного кабачка, морковки и пары ложек фасоли

Овощное рагу с красной фасолью — вкусное и питательное блюдо, которое можно приготовить быстро и легко. Это идеальное решение для тех, кто хочет разнообразить свой рацион и насладиться богатым вкусом овощей.

Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Zenz, CC BY-SA 3.0

Для приготовления рагу вам понадобятся следующие ингредиенты:

1 кабачок;

1 репчатый лук;

1 морковь;

0,5 стакана сухой фасоли;

1 стакан томатного сока;

2 столовые ложки растительного масла;

4 стакана воды;

0,5 чайной ложки соли;

0,5 чайной ложки чёрного молотого перца.

Процесс приготовления

Промойте и замочите красную фасоль на 3-4 часа для набухания. Очистите и нарежьте репчатый лук, морковь и кабачок. В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте морковь и кабачок, посолите и поперчите. Выложите фасоль в сковороду, влейте томатный сок и перемешайте. Тушите под крышкой на медленном огне в течение 20-25 минут.

Подавайте овощное рагу с красной фасолью горячим, посыпав зелёным луком. Приятного аппетита!

