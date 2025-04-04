Пять косяков в ремонте, которые неожиданно сделали квартиру уютнее

В условиях ограниченного бюджета на ремонт особенно важны функциональные и простые решения. Некоторые из них не только экономят деньги, но и придают интерьеру особую атмосферу. Вот несколько удачных примеров реализации "доделок" после основного ремонта в компактной квартире.
Для закрытия гардеробной вместо распашной двери используется плотная штора на карнизе. Такой способ хранения визуально упрощает пространство и позволяет сэкономить. Для крепления использованы торцевые держатели диаметром 1,6 см, штанга и кольца с крючками. Общая стоимость комплекта составила около 900 рублей. Альтернативный вариант с трубой 2 см был признан менее эстетичным.
Привычка к открытому хранению, сформировавшаяся в процессе ремонта, осталась и после его завершения. Это позволяет быстрее брать нужные вещи и поддерживать порядок за счёт использования корзин и контейнеров. Вместо новой консоли для бытовой техники доработан имеющийся стеллаж. Он выполняет функции хранения и в будущем может быть дополнен зелёными растениями для создания более уютной атмосферы.
Наличие цоколя под кухонным гарнитуром позволяет упростить уборку и организовать скрытое хранение (например, остатков стройматериалов). Для обеспечения доступа к посудомоечной машине часть цоколя была подрезана, а торец закрыт кромкой, что сделало срез практически незаметным.
В интерьере остались некоторые функциональные элементы, которые не маскируются — например, открытый газовый шланг рядом с плитой. Отказ от декоративных перегородок и накладок объясняется желанием сохранить воздушность пространства и избежать перегруженности. Со временем глаз перестаёт воспринимать подобные детали как недостатки, они становятся частью живого интерьера.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
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