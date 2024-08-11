Паштет-намазка из красной фасоли: обжаренные лук, морковь и чеснок придают ему дивный аромат
Паштет из красной фасоли: очень вкусная и полезная намазка на любой хлеб
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Паштет из красной фасоли — нежное и вкусное блюдо, которое станет настоящим украшением вашего стола. Приготовив его один раз, вы обязательно полюбите этот паштет.
Фото: commons.wikimedia.org by Keith McDuffee, CC BY 2.0
Ингредиенты:
- красная фасоль — 200 г;
- луковица — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- растительное масло — 5 ст. л.;
- зелёный лук (для украшения);
- соль и перец по вкусу.
Приготовление
- Замочите красную фасоль в воде на ночь.
- Сварите фасоль до готовности.
- Очистите лук и морковь.
- Обжарьте нарезанный лук и тёртую морковь на сковороде с растительным маслом в течение 2-3 минут.
- Переложите фасоль и обжаренные овощи в блендер, добавьте соль и молотый чёрный перец.
- Хорошо взбейте фасолевую массу блендером.
- Добавьте 2 столовые ложки растительного масла и ещё раз взбейте массу.
- Выложите паштет на блюдо с помощью сервировочного кольца.
- Полейте паштет небольшим количеством масла (чтобы предотвратить потемнение) и посыпьте зелёным луком перед подачей на стол.
Приятного аппетита!
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру