Паштет-намазка из красной фасоли: обжаренные лук, морковь и чеснок придают ему дивный аромат

Паштет из красной фасоли: очень вкусная и полезная намазка на любой хлеб

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Паштет из красной фасоли — нежное и вкусное блюдо, которое станет настоящим украшением вашего стола. Приготовив его один раз, вы обязательно полюбите этот паштет.

Фото: commons.wikimedia.org by Keith McDuffee, CC BY 2.0

Ингредиенты:

красная фасоль — 200 г;

луковица — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

растительное масло — 5 ст. л.;

зелёный лук (для украшения);

соль и перец по вкусу.

Приготовление