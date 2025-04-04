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Паштет, который не стыдно подать гостям — и легко сделать самому

2:23
Еда

Этот паштет из куриной печени с яблоками — настоящая находка для тех, кто хочет удивить гостей или просто побаловать себя на завтрак. Сладость карамелизированных яблок, аромат тимьяна и нежная текстура печени — идеальное сочетание, которое делает обычную закуску ресторанной.

Паштет
Фото: commons.wikimedia.org by Mushki Brichta, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Паштет

Ингредиенты на 8 порций:

  • Куриная печень — 450 г

  • Сливочное масло — 150 г

  • Бекон — 2 ломтика

  • Лук шалот (или обычный) — 4 небольшие или 1 большая

  • Чеснок — 1 зубчик

  • Яблоко (сорт Гренни Смит) — 1 шт.

  • Шалфей — 3 веточки

  • Тимьян — 10 веточек

  • Коньяк или бренди — 1/4 стакана

  • Соль, чёрный перец — по вкусу

  • Топлёное масло (по желанию) — 1/4 стакана

  • Багет, крекеры или тосты — для подачи

Как приготовить паштет

1. Подготовка ингредиентов
Печень промойте, удалите плёнки. Бекон нарежьте, лук и чеснок измельчите. Яблоко очистите и нарежьте кубиками. Тимьян оборвите с веточек, шалфей нарубите.

2. Обжарка
В сковороде растопите 2 ст. л. масла. Добавьте бекон, обжарьте до золотистого цвета. Всыпьте лук с чесноком, тушите до мягкости.

3. Готовим основу
Добавьте печень, яблоки, травы. Обжаривайте 5-7 минут, чтобы печень осталась слегка розовой внутри. Яблоки должны размягчиться.

4. Деглазируйте сковороду
Переложите всё в блендер. В сковороду влейте коньяк, дайте закипеть, соскребите прижарки, уварите 1 минуту. Перелейте жидкость в блендер. Добавьте соль и перец.

5. Финальные штрихи
Измельчите до гладкой текстуры. Введите оставшееся масло, снова взбейте. Переложите в формочки, закройте плёнкой и уберите в холодильник минимум на 8 часов.

6. Подача
Достаньте за 30 минут до подачи. Для хранения дольше залейте паштет слоем топлёного масла.

Подавайте с поджаренными багетом, ржаным хлебом или хрустящими крекерами. Это — не просто закуска, а повод устроить праздник.

Уточнения

Паште́т (нем. Pastete - "паштет, пирожок", "оболочка из теста преимущественно цилиндрической формы для пикантного рагу, блюдо из рубленого мяса, дичи или рыбы, запечённое в оболочке из теста или сервированное в террине") — изысканное закусочное блюдо в форме вязкой однородной тестообразной массы из отваренного или жареного и затем протёртого мяса, рыбы, дичи и субпродуктов.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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