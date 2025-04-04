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Уколола ботокс — вернула деньги: налоговая теперь платит за красоту

2:25
Моя семья » Красота и стиль

Каждая процедура в кабинете косметолога — удар по кошельку. Но что если часть потраченных денег можно вернуть? Да-да, речь идёт о налоговом вычете, и он вполне может сработать в случае с ботоксом, биоревитализацией и другими популярными процедурами.

Косметолог
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Косметолог

Косметология ≠ косметические услуги

Первое и главное — различай понятия:

  • Косметологические процедуры - это медицинские манипуляции, направленные на коррекцию морфофункциональных нарушений кожи (в том числе возрастных). Они проводятся в медучреждениях с лицензией.

  • Косметические услуги - это уход: чистка, маски, уходовые массажи. Они не имеют медицинского статуса и не дают права на вычет.

Налоговый вычет возможен только в первом случае.

Какие процедуры дают шанс на возврат

Вот список, с которым ты можешь смело идти к налоговому консультанту:

  • инъекции ботулотоксина ("Ботокс", "Диспорт", "Релатокс");

  • биоревитализация, мезотерапия;

  • контурная пластика (если препарат зарегистрирован как лекарственный);

  • инъекционные омолаживающие процедуры;

  • лечение рубцов, гипотрофий, нарушений структуры кожи.

Важно: препараты с гиалуроновой кислотой и ботулотоксином включены в официальный реестр лекарственных средств, а значит — подпадают под медицинский статус.

Что нужно для оформления налогового вычета

Чтобы получить вычет, необходимо подготовить следующие документы:

  1. Договор с медицинской организацией на оказание платных услуг;

  2. Лицензия клиники на ведение медицинской деятельности;

  3. Справка об оплате лечения по форме, утвержденной ФНС РФ;

  4. Чеки и квитанции, подтверждающие оплату услуг;

  5. Документы о родстве, если услуги оплачивались за близкого родственника (свидетельство о браке, рождении и т. д.).

Где это прописано

  • Пункт 3 официального порядка оказания косметологических услуг.

  • Пункт 7 Положения об организации деятельности косметологических кабинетов.

  • Перечень медицинских услуг, дающих право на вычет, утверждённый постановлением правительства РФ.

Несколько нюансов

  • Услуги должны быть оказаны в лицензированной клинике.
  • Врач — с медицинским образованием.
  • Услуга — из категории медицинского вмешательства, а не уходового ритуала.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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