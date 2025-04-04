Уколола ботокс — вернула деньги: налоговая теперь платит за красоту

Каждая процедура в кабинете косметолога — удар по кошельку. Но что если часть потраченных денег можно вернуть? Да-да, речь идёт о налоговом вычете, и он вполне может сработать в случае с ботоксом, биоревитализацией и другими популярными процедурами.
Первое и главное — различай понятия:
Косметологические процедуры - это медицинские манипуляции, направленные на коррекцию морфофункциональных нарушений кожи (в том числе возрастных). Они проводятся в медучреждениях с лицензией.
Косметические услуги - это уход: чистка, маски, уходовые массажи. Они не имеют медицинского статуса и не дают права на вычет.
Налоговый вычет возможен только в первом случае.
Вот список, с которым ты можешь смело идти к налоговому консультанту:
инъекции ботулотоксина ("Ботокс", "Диспорт", "Релатокс");
биоревитализация, мезотерапия;
контурная пластика (если препарат зарегистрирован как лекарственный);
инъекционные омолаживающие процедуры;
лечение рубцов, гипотрофий, нарушений структуры кожи.
Важно: препараты с гиалуроновой кислотой и ботулотоксином включены в официальный реестр лекарственных средств, а значит — подпадают под медицинский статус.
Чтобы получить вычет, необходимо подготовить следующие документы:
Договор с медицинской организацией на оказание платных услуг;
Лицензия клиники на ведение медицинской деятельности;
Справка об оплате лечения по форме, утвержденной ФНС РФ;
Чеки и квитанции, подтверждающие оплату услуг;
Документы о родстве, если услуги оплачивались за близкого родственника (свидетельство о браке, рождении и т. д.).
Пункт 3 официального порядка оказания косметологических услуг.
Пункт 7 Положения об организации деятельности косметологических кабинетов.
Перечень медицинских услуг, дающих право на вычет, утверждённый постановлением правительства РФ.
Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.
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