Уколола ботокс — вернула деньги: налоговая теперь платит за красоту

2:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Каждая процедура в кабинете косметолога — удар по кошельку. Но что если часть потраченных денег можно вернуть? Да-да, речь идёт о налоговом вычете, и он вполне может сработать в случае с ботоксом, биоревитализацией и другими популярными процедурами.

Фото: Designed by Freepik by kroshka-nastya is licensed under Public domian Косметолог

Косметология ≠ косметические услуги

Первое и главное — различай понятия:

Косметологические процедуры - это медицинские манипуляции, направленные на коррекцию морфофункциональных нарушений кожи (в том числе возрастных). Они проводятся в медучреждениях с лицензией.

Косметические услуги - это уход: чистка, маски, уходовые массажи. Они не имеют медицинского статуса и не дают права на вычет.

Налоговый вычет возможен только в первом случае.

Какие процедуры дают шанс на возврат

Вот список, с которым ты можешь смело идти к налоговому консультанту:

инъекции ботулотоксина ("Ботокс", "Диспорт", "Релатокс");

биоревитализация, мезотерапия;

контурная пластика (если препарат зарегистрирован как лекарственный);

инъекционные омолаживающие процедуры;

лечение рубцов, гипотрофий, нарушений структуры кожи.

Важно: препараты с гиалуроновой кислотой и ботулотоксином включены в официальный реестр лекарственных средств, а значит — подпадают под медицинский статус.

Что нужно для оформления налогового вычета

Чтобы получить вычет, необходимо подготовить следующие документы:

Договор с медицинской организацией на оказание платных услуг; Лицензия клиники на ведение медицинской деятельности; Справка об оплате лечения по форме, утвержденной ФНС РФ; Чеки и квитанции, подтверждающие оплату услуг; Документы о родстве, если услуги оплачивались за близкого родственника (свидетельство о браке, рождении и т. д.).

Где это прописано

Пункт 3 официального порядка оказания косметологических услуг.

Пункт 7 Положения об организации деятельности косметологических кабинетов.

Перечень медицинских услуг, дающих право на вычет, утверждённый постановлением правительства РФ.

Несколько нюансов

Услуги должны быть оказаны в лицензированной клинике.

Врач — с медицинским образованием.

Услуга — из категории медицинского вмешательства, а не уходового ритуала.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.



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