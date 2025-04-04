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Не доверяйте! Цифровой двойник – ваш секрет в борьбе с интернет-мошенниками

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Наука

Эксперты предлагают оригинальный способ обезопасить себя от интернет-мошенников — создать цифрового двойника. Это не киберфантастика, а вполне реальная и практичная рекомендация.

Искусственный интеллект
Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository
Искусственный интеллект

Как сообщает "Царьград", суть в том, чтобы не светить свои настоящие данные в сомнительных ситуациях — вместо этого вы "отправляете" на общение вымышленного персонажа. Нужно всего лишь придумать имя, фамилию и отчество, создать отдельную почту, аккаунт в соцсетях и загрузить туда правдоподобную аватарку, сгенерированную с помощью ИИ.

Такой цифровой образ можно использовать при подозрительных звонках, переписках или регистрациях на сомнительных сайтах. Это поможет сохранить ваши настоящие данные в безопасности и затруднит работу мошенников.

Уточнения

Авата́р авата́ра (просторечн. авата́рка, а́ва, ава́, от англ. avatar), а также юзерпик (англ. userpic, сокращение от англ. user's picture — «картинка пользователя») — графическое представление пользователя, его альтер эго, игрового интернет-персонажа.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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