Делаете это с замороженными овощами? Тогда забудьте про вкус

Кажется, что с замороженными овощами всё просто — кинул на сковородку и готово. Но на деле они часто выходят водянистыми, безвкусными и разваливающимися. Почему так происходит? Просто большинство игнорирует ключевые правила. А ведь при правильном подходе заморозка ничуть не уступает свежим продуктам.
Самая частая ошибка — дать овощам оттаять перед готовкой. Делать этого не стоит. Вместе с влагой уходит и вкус, и витамины.
Замороженные овощи нужно сразу отправлять:
в кипящую воду,
на горячую сковороду,
в пароварку.
Переваренные овощи превращаются в кашу. Готовьте их "аль денте" — чуть хрустящими, с лёгкой плотностью. Брокколи и цветная капуста — быстрее всех, морковь и картофель — чуть дольше.
Если овощей слишком много, они начнут тушиться в собственной влаге. В итоге получится пареная масса, а не жареная овощная смесь. Делайте всё партиями — вкус будет ярче, текстура лучше.
Не жалейте ароматов: чеснок, орегано, тимьян, куркума, перец, сушёные травы. Даже обычный микс из моркови, фасоли и кукурузы можно превратить в гастрошедевр, если добавить правильные специи.
Замороженные овощи позволяют готовить быстро, вкусно и полезно в любое время года. Главное — не делать очевидных ошибок и подойти к ним с умом.
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