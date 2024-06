Лёгкий салат с тунцом и овощами: идеальный ужин или обед для тех, кто следит за фигурой

Предлагаем вам простой рецепт салата с тунцом и овощами. Это вкусное и лёгкое блюдо, которое можно приготовить быстро и просто.

Фото: commons.wikimedia.org by Anneli Salo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported