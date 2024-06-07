Лёгкий салат с тунцом и овощами: идеальный ужин или обед для тех, кто следит за фигурой

Простой салат с тунцом и овощами: на его приготовление уходит всего 7 минут

Предлагаем вам простой рецепт салата с тунцом и овощами. Это вкусное и лёгкое блюдо, которое можно приготовить быстро и просто.

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Для приготовления салата вам понадобятся следующие ингредиенты на две порции:

1 огурец,

1 морковь,

4 редиски,

1/2 банки консервированного тунца,

4 веточки свежего укропа,

1 пучок свежего салата.

Для приготовления заправки вам потребуется:

1 чайная ложка мёда,

2 столовые ложки оливкового масла,

3 столовые ложки лимонного сока,

1 щепотка соли,

1 щепотка свежемолотого чёрного перца.

Приготовление:

Огурец, морковь и редис нарежьте тонкими кружочками. Салатные листья порвите на небольшие кусочки, а укроп мелко нарежьте. Для приготовления заправки смешайте мёд, оливковое масло и лимонный сок. Взбейте их вилкой, чтобы получилась однородная смесь. Посолите и поперчите салат по вкусу, затем добавьте приготовленную заправку и хорошенько перемешайте, чтобы овощи были равномерно покрыты соусом. Приготовленный салат выложите на большую тарелку и украсьте его кусочками тунца.

Салат с тунцом и овощами подавайте немедленно. Этот салат прекрасно подойдет для лёгкого обеда или ужина. Вы можете варьировать рецепт, добавляя или удаляя овощи в зависимости от ваших предпочтений. Приятного аппетита!