Лёгкий салат с тунцом и овощами: идеальный ужин или обед для тех, кто следит за фигурой

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Простой салат с тунцом и овощами: на его приготовление уходит всего 7 минут

Еда

Предлагаем вам простой рецепт салата с тунцом и овощами. Это вкусное и лёгкое блюдо, которое можно приготовить быстро и просто.

Простой салат с тунцом и овощами: на его приготовление уходит всего 7 минут
Фото: commons.wikimedia.org by Anneli Salo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Для приготовления салата вам понадобятся следующие ингредиенты на две порции:

  • 1 огурец,
  • 1 морковь,
  • 4 редиски,
  • 1/2 банки консервированного тунца,
  • 4 веточки свежего укропа,
  • 1 пучок свежего салата.

Для приготовления заправки вам потребуется:

  • 1 чайная ложка мёда,
  • 2 столовые ложки оливкового масла,
  • 3 столовые ложки лимонного сока,
  • 1 щепотка соли,
  • 1 щепотка свежемолотого чёрного перца.

Приготовление:

  1. Огурец, морковь и редис нарежьте тонкими кружочками.
  2. Салатные листья порвите на небольшие кусочки, а укроп мелко нарежьте.
  3. Для приготовления заправки смешайте мёд, оливковое масло и лимонный сок. Взбейте их вилкой, чтобы получилась однородная смесь.
  4. Посолите и поперчите салат по вкусу, затем добавьте приготовленную заправку и хорошенько перемешайте, чтобы овощи были равномерно покрыты соусом.
  5. Приготовленный салат выложите на большую тарелку и украсьте его кусочками тунца.

Салат с тунцом и овощами подавайте немедленно. Этот салат прекрасно подойдет для лёгкого обеда или ужина. Вы можете варьировать рецепт, добавляя или удаляя овощи в зависимости от ваших предпочтений. Приятного аппетита!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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