Лёгкий салат с тунцом и овощами: идеальный ужин или обед для тех, кто следит за фигурой

Предлагаем вам простой рецепт салата с тунцом и овощами. Это вкусное и лёгкое блюдо, которое можно приготовить быстро и просто.
Фото: commons.wikimedia.org by Anneli Salo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Для приготовления салата вам понадобятся следующие ингредиенты на две порции:
1 огурец,
1 морковь,
4 редиски,
1/2 банки консервированного тунца,
4 веточки свежего укропа,
1 пучок свежего салата.
Для приготовления заправки вам потребуется:
1 чайная ложка мёда,
2 столовые ложки оливкового масла,
3 столовые ложки лимонного сока,
1 щепотка соли,
1 щепотка свежемолотого чёрного перца.
Приготовление:
Огурец, морковь и редис нарежьте тонкими кружочками.
Салатные листья порвите на небольшие кусочки, а укроп мелко нарежьте.
Для приготовления заправки смешайте мёд, оливковое масло и лимонный сок. Взбейте их вилкой, чтобы получилась однородная смесь.
Посолите и поперчите салат по вкусу, затем добавьте приготовленную заправку и хорошенько перемешайте, чтобы овощи были равномерно покрыты соусом.
Приготовленный салат выложите на большую тарелку и украсьте его кусочками тунца.
Салат с тунцом и овощами подавайте немедленно. Этот салат прекрасно подойдет для лёгкого обеда или ужина. Вы можете варьировать рецепт, добавляя или удаляя овощи в зависимости от ваших предпочтений. Приятного аппетита!