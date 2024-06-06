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На что обращать внимание при покупке клубники в магазине или на рынке: пять критериев

Как выбрать качественную клубнику в магазине или на рынке

1:40
Еда

Когда выбираете клубнику на рынке или в магазине, важно обратить внимание на её внешний вид, запах, консистенцию и вкус, чтобы быть уверенным в её качестве.

Как выбрать качественную клубнику в магазине или на рынке
Фото: commons.wikimedia.org by Shubert Ciencia is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
  1. Внешний вид. Ягоды должны быть свежими, красивыми, без признаков повреждений, плесени или незрелости. Они должны иметь ярко-красный цвет без зеленых или белых пятен.
  2. Запах. Свежая клубника должна обладать интенсивным, сладким ароматом. Если ягоды практически не пахнут или имеют неприятный запах, это может указывать на низкое качество или старость ягод.
  3. Консистенция. Ягоды должны быть упругими, но не слишком твёрдыми. Слишком мягкие ягоды могут быть перезрелыми или подвержены гниению. Они также не должны быть липкими или иметь признаки гнили.
  4. Вкус. Если возможно, попробуйте клубнику перед покупкой. Она должна быть сладкой, сочной и без горечи или кислоты. Отсутствие вкуса или неприятный привкус может быть признаком некачественной клубники.
  5. Сезонность. Учитывайте сезонность клубники. Клубнику выращивают в определённое время года, и её наличие на прилавке вне сезона может указывать на использование химических веществ для ее выращивания или хранения.

Помните, что свежая и качественная клубника будет приятной на вид, ароматной, сочной и сладкой на вкус. Следуя этим рекомендациям, вы сможете выбрать самую вкусную и качественную клубнику для вашей семьи.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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