Клубничное мороженое со сливками: готовится проще, чем вам кажется

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Мороженое из клубники и сливок: восхитительный десерт с кусочками ягод

1:29
Еда

В летнюю жару идеальным десертом станет нежное мороженое из клубники и сливок. Этот освежающий десерт с кусочками свежих фруктов обязательно понравится всем.

Мороженое из клубники и сливок: восхитительный десерт с кусочками ягод
Фото: commons.wikimedia.org by Willis Lam is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Чтобы приготовить мороженое из клубники и сливок, вам потребуются следующие ингредиенты:

  • Клубника — 400 грамм,
  • Сахар — 140 грамм,
  • Сливки 33%-ной жирности — 350 миллилитров,
  • Молоко — 180 миллилитров,
  • Ванильный экстракт — 1 чайная ложка.

Приступим к приготовлению:

  1. В блендере смешайте половину клубники и половину сахара, чтобы получить гладкое клубничное пюре. Оставшуюся клубнику нарежьте на небольшие кусочки.
  2. В том же блендере добавьте сливки, молоко, оставшийся сахар и ванильный экстракт. Взбейте все ингредиенты до однородной консистенции.
  3. Добавьте нарезанную клубнику в смесь и аккуратно перемешайте.
  4. Вылейте полученную массу в контейнер для мороженого, предварительно охлаждённый в морозилке.
  5. Плотно закройте контейнер крышкой и поместите его в морозилку на 7-8 часов, чтобы мороженое полностью замерзло.

При подаче, дайте мороженому немного отойти от холода, чтобы оно стало более мягким и нежным. Подавайте в порционных чашках и наслаждайтесь ароматом и вкусом свежего клубничного мороженого, которое отлично справится с летней жарой.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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