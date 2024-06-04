Клубничное мороженое со сливками: готовится проще, чем вам кажется

В летнюю жару идеальным десертом станет нежное мороженое из клубники и сливок. Этот освежающий десерт с кусочками свежих фруктов обязательно понравится всем.
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Чтобы приготовить мороженое из клубники и сливок, вам потребуются следующие ингредиенты:
Клубника — 400 грамм,
Сахар — 140 грамм,
Сливки 33%-ной жирности — 350 миллилитров,
Молоко — 180 миллилитров,
Ванильный экстракт — 1 чайная ложка.
Приступим к приготовлению:
В блендере смешайте половину клубники и половину сахара, чтобы получить гладкое клубничное пюре. Оставшуюся клубнику нарежьте на небольшие кусочки.
В том же блендере добавьте сливки, молоко, оставшийся сахар и ванильный экстракт. Взбейте все ингредиенты до однородной консистенции.
Добавьте нарезанную клубнику в смесь и аккуратно перемешайте.
Вылейте полученную массу в контейнер для мороженого, предварительно охлаждённый в морозилке.
Плотно закройте контейнер крышкой и поместите его в морозилку на 7-8 часов, чтобы мороженое полностью замерзло.
При подаче, дайте мороженому немного отойти от холода, чтобы оно стало более мягким и нежным. Подавайте в порционных чашках и наслаждайтесь ароматом и вкусом свежего клубничного мороженого, которое отлично справится с летней жарой.