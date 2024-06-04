Клубничное мороженое со сливками: готовится проще, чем вам кажется

Мороженое из клубники и сливок: восхитительный десерт с кусочками ягод

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

В летнюю жару идеальным десертом станет нежное мороженое из клубники и сливок. Этот освежающий десерт с кусочками свежих фруктов обязательно понравится всем.

Фото: commons.wikimedia.org by Willis Lam is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Чтобы приготовить мороженое из клубники и сливок, вам потребуются следующие ингредиенты:

Клубника — 400 грамм,

Сахар — 140 грамм,

Сливки 33%-ной жирности — 350 миллилитров,

Молоко — 180 миллилитров,

Ванильный экстракт — 1 чайная ложка.

Приступим к приготовлению:

В блендере смешайте половину клубники и половину сахара, чтобы получить гладкое клубничное пюре. Оставшуюся клубнику нарежьте на небольшие кусочки. В том же блендере добавьте сливки, молоко, оставшийся сахар и ванильный экстракт. Взбейте все ингредиенты до однородной консистенции. Добавьте нарезанную клубнику в смесь и аккуратно перемешайте. Вылейте полученную массу в контейнер для мороженого, предварительно охлаждённый в морозилке. Плотно закройте контейнер крышкой и поместите его в морозилку на 7-8 часов, чтобы мороженое полностью замерзло.

При подаче, дайте мороженому немного отойти от холода, чтобы оно стало более мягким и нежным. Подавайте в порционных чашках и наслаждайтесь ароматом и вкусом свежего клубничного мороженого, которое отлично справится с летней жарой.