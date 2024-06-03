Запекаем филе трески в духовке под сметанно-сырным соусом: очень вкусно и просто

Рыбу, особенно треску, часто готовят в духовке, что придает ей нежность и сочность. В этом рецепте мы также используем сметану, которая придаст рыбе особенный сливочный вкус.
Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты:
И вот как приготовить это блюдо:
Этот рецепт является базовым и может быть изменён по вашему вкусу. Вы можете приготовить оригинальное порционное блюдо, разместив каждый кусочек филе в отдельной форме для запекания. Соус можно приготовить из сметаны, сыра, чеснока и зелени. Добавьте измельчённый помидор, предварительно очистив его от кожицы, в соус и заливайте им рыбу. Запекайте 25-30 минут при 180 градусах. Приятного аппетита!
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