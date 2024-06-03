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Запекаем филе трески в духовке под сметанно-сырным соусом: очень вкусно и просто

Филе трески в духовке: базовый рецепт для начинающих кулинаров

1:40
Еда

Рыбу, особенно треску, часто готовят в духовке, что придает ей нежность и сочность. В этом рецепте мы также используем сметану, которая придаст рыбе особенный сливочный вкус.

Филе трески в духовке: базовый рецепт для начинающих кулинаров
Фото: flickr.com by missy & the universe is licensed under CC BY 2.0.

Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 500 грамм трескового филе,
  • 150 грамм твёрдого сыра,
  • 2 столовые ложки сметаны,
  • 1 чайная ложка зернистой горчицы,
  • Соль и чёрный перец по вкусу.

И вот как приготовить это блюдо:

  1. Промойте филе и разрежьте его на порционные куски. После этого осушите кусочки филе, чтобы избавиться от лишней влаги.
  2. Натрите твёрдый сыр на терке и смешайте его со сметаной и горчицей.
  3. В миске соедините соль и чёрный перец. Посыпьте каждый кусочек филе этой смесью.
  4. Выложите филе на противень, предварительно покрыв его пергаментной бумагой.
  5. Сверху нанесите сметанно-сырную заправку на рыбу.
  6. Поставьте противень с рыбой в разогретую духовку на 200 градусов и запекайте 20-25 минут.

Этот рецепт является базовым и может быть изменён по вашему вкусу. Вы можете приготовить оригинальное порционное блюдо, разместив каждый кусочек филе в отдельной форме для запекания. Соус можно приготовить из сметаны, сыра, чеснока и зелени. Добавьте измельчённый помидор, предварительно очистив его от кожицы, в соус и заливайте им рыбу. Запекайте 25-30 минут при 180 градусах. Приятного аппетита!

Мой ФАВОРИТ среди рецептов из рыбы даже минтай получается невероятным на вкус!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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