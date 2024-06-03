Запекаем филе трески в духовке под сметанно-сырным соусом: очень вкусно и просто

Филе трески в духовке: базовый рецепт для начинающих кулинаров

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Рыбу, особенно треску, часто готовят в духовке, что придает ей нежность и сочность. В этом рецепте мы также используем сметану, которая придаст рыбе особенный сливочный вкус.

Фото: flickr.com by missy & the universe is licensed under CC BY 2.0.

Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты:

500 грамм трескового филе,

150 грамм твёрдого сыра,

2 столовые ложки сметаны,

1 чайная ложка зернистой горчицы,

Соль и чёрный перец по вкусу.

И вот как приготовить это блюдо:

Промойте филе и разрежьте его на порционные куски. После этого осушите кусочки филе, чтобы избавиться от лишней влаги. Натрите твёрдый сыр на терке и смешайте его со сметаной и горчицей. В миске соедините соль и чёрный перец. Посыпьте каждый кусочек филе этой смесью. Выложите филе на противень, предварительно покрыв его пергаментной бумагой. Сверху нанесите сметанно-сырную заправку на рыбу. Поставьте противень с рыбой в разогретую духовку на 200 градусов и запекайте 20-25 минут.

Этот рецепт является базовым и может быть изменён по вашему вкусу. Вы можете приготовить оригинальное порционное блюдо, разместив каждый кусочек филе в отдельной форме для запекания. Соус можно приготовить из сметаны, сыра, чеснока и зелени. Добавьте измельчённый помидор, предварительно очистив его от кожицы, в соус и заливайте им рыбу. Запекайте 25-30 минут при 180 градусах. Приятного аппетита!