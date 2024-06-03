Потрясающая закуска, которая сразит гостей наповал: приготовленные на гриле баклажаны с моцареллой, помидорами и пармезаном

Ищете потрясающую закуску, которую можно будет подать на стол для гостей?
Попробуйте этот вариант: приготовленные на гриле баклажаны с помидорами, моцареллой и пармезаном.
Промойте баклажаны, нарежьте круглыми толстыми ломтиками. Посыпьте солью и перцем. Сбрызните маслом. Приготовьте на гриле. Выкладывайте закуску на сервировочном блюде: сначала ломтик жареного баклажана, затем моцареллу, затем кружочек помидора, сверху посыпьте тёртым пармезаном. Украсьте свежими листьями базилика.
При удалении листьев помидоров важно знать некоторые моменты. Рассказываем, на что обратить внимание.