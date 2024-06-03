Потрясающая закуска, которая сразит гостей наповал: приготовленные на гриле баклажаны с моцареллой, помидорами и пармезаном

Баклажаны с пармезаном, моцареллой и томатами: праздничная закуска

Ищете потрясающую закуску, которую можно будет подать на стол для гостей?

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Попробуйте этот вариант: приготовленные на гриле баклажаны с помидорами, моцареллой и пармезаном.

Ингредиенты

1 чайная ложка чёрного перца

2 больших помидора

2 веточки базилика

соль по необходимости

800 г нарезанной моцареллы

1 чашка тёртого сыра пармезан

2 больших баклажана

2 столовые ложки оливкового масла

Приготовление

Промойте баклажаны, нарежьте круглыми толстыми ломтиками. Посыпьте солью и перцем. Сбрызните маслом. Приготовьте на гриле. Выкладывайте закуску на сервировочном блюде: сначала ломтик жареного баклажана, затем моцареллу, затем кружочек помидора, сверху посыпьте тёртым пармезаном. Украсьте свежими листьями базилика.