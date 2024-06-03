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Потрясающая закуска, которая сразит гостей наповал: приготовленные на гриле баклажаны с моцареллой, помидорами и пармезаном

Баклажаны с пармезаном, моцареллой и томатами: праздничная закуска

Еда

Ищете потрясающую закуску, которую можно будет подать на стол для гостей?

Баклажаны с пармезаном, моцареллой и томатами: праздничная закуска
Фото: commons.wikimedia.org by Thamizhpparithi Maari is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Попробуйте этот вариант: приготовленные на гриле баклажаны с помидорами, моцареллой и пармезаном.

Ингредиенты

  • 1 чайная ложка чёрного перца
  • 2 больших помидора
  • 2 веточки базилика
  • соль по необходимости
  • 800 г нарезанной моцареллы
  • 1 чашка тёртого сыра пармезан
  • 2 больших баклажана
  • 2 столовые ложки оливкового масла

Приготовление

Промойте баклажаны, нарежьте круглыми толстыми ломтиками. Посыпьте солью и перцем. Сбрызните маслом. Приготовьте на гриле. Выкладывайте закуску на сервировочном блюде: сначала ломтик жареного баклажана, затем моцареллу, затем кружочек помидора, сверху посыпьте тёртым пармезаном. Украсьте свежими листьями базилика.

Баклажан на гриле. Вкуснейший рецепт!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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