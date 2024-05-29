Вкусная шаурма с курицей: лёгкий соус на кефире придаёт ей приятную кислинку
Шаурма с курицей: готовим её с соусом на кефире и майонезе с чесноком
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Рецепт шаурмы с курицей и соусом на кефире — это отличное сочетание жареного мяса, свежих овощей и соуса с легкой кислинкой. Вот простой рецепт, как приготовить эту аппетитную закуску.
Фото: commons.wikimedia.org by Alpha is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Ингредиенты:
- 2 столовые ложки растительного масла,
- 500 г филе куриной грудки,
- Соль и перец по вкусу,
- Половина пекинской капусты,
- 2 свежих огурца,
- 150 г помидоров черри,
- 150 г моркови по-корейски,
- 50 г твёрдого сыра,
- 2 зубчика чеснока,
- 3 столовые ложки майонеза,
- 60 мл кефира,
- 2 листа тонкого лаваша.
Инструкции:
- На среднем огне разогрейте растительное масло в сковороде. Нарежьте курицу на небольшие кусочки, посолите и поперчите. Обжаривайте, помешивая, примерно 15 минут, до готовности.
- Тонко нарежьте пекинскую капусту. Нарежьте огурцы и помидоры. Натрите твёрдый сыр.
- Для приготовления соуса пропустите чеснок через пресс и смешайте с майонезом, кефиром, солью и перцем.
- Распределите половину курицы, пекинской капусты, огурцов, помидоров и моркови по-корейски на одном листе лаваша. Полейте соусом. Закройте края лаваша и заверните.
- Приготовьте вторую шаурму по аналогии с первой. Если хотите, можно обжарить их на сухой сковороде.
Подавайте шаурму горячей и наслаждайтесь вкусом. Приятного аппетита!
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Шаурма в домашних условиях с соусом на кефире. Пальчики оближешь!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру