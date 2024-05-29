Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Qatar Airways признана лучшей авиакомпанией в мире
Uber запускает новые услуги в Париже для Олимпийских игр, включая бесплатные круизы
Витамин D не способен повысить прочность костей
Суд отказал Максиму Галкину* в исключении из реестра иностранных агентов
Обратное мытьё волос: новый путь к здоровым и живым локонам
Деонтей Уайлдер рассказал, кто его фаворит в реванше Усика и Фьюри
Строительные материалы подорожали в среднем на 70%
Алексей Панин* задолжал налоговой службе 212 тысяч рублей
arXiv: открыты новые миры, блуждающие по космосу в 1500 световых лет от Земли
Вкусная шаурма с курицей: лёгкий соус на кефире придаёт ей приятную кислинку

Шаурма с курицей: готовим её с соусом на кефире и майонезе с чесноком

1:36
Еда

Рецепт шаурмы с курицей и соусом на кефире — это отличное сочетание жареного мяса, свежих овощей и соуса с легкой кислинкой. Вот простой рецепт, как приготовить эту аппетитную закуску.

Шаурма с курицей: готовим её с соусом на кефире и майонезе с чесноком
Фото: commons.wikimedia.org by Alpha is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты:

  • 2 столовые ложки растительного масла,
  • 500 г филе куриной грудки,
  • Соль и перец по вкусу,
  • Половина пекинской капусты,
  • 2 свежих огурца,
  • 150 г помидоров черри,
  • 150 г моркови по-корейски,
  • 50 г твёрдого сыра,
  • 2 зубчика чеснока,
  • 3 столовые ложки майонеза,
  • 60 мл кефира,
  • 2 листа тонкого лаваша.

Инструкции:

  1. На среднем огне разогрейте растительное масло в сковороде. Нарежьте курицу на небольшие кусочки, посолите и поперчите. Обжаривайте, помешивая, примерно 15 минут, до готовности.
  2. Тонко нарежьте пекинскую капусту. Нарежьте огурцы и помидоры. Натрите твёрдый сыр.
  3. Для приготовления соуса пропустите чеснок через пресс и смешайте с майонезом, кефиром, солью и перцем.
  4. Распределите половину курицы, пекинской капусты, огурцов, помидоров и моркови по-корейски на одном листе лаваша. Полейте соусом. Закройте края лаваша и заверните.
  5. Приготовьте вторую шаурму по аналогии с первой. Если хотите, можно обжарить их на сухой сковороде.

Подавайте шаурму горячей и наслаждайтесь вкусом. Приятного аппетита!

Шаурма в домашних условиях с соусом на кефире. Пальчики оближешь!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
50 миллионов за ночь: Боня отказалась от предложения миллиардера

По словам Бони, бизнесмен из списка Forbes, которого помощник сравнил с Биллом Гейтсом, пытался купить её внимание.

Виктория Боня отказалась от 50 миллионов рублей за ночь с миллиардером
Рассказываем, когда перец страдает от недостатка освещения
Где лучше сажать перец на дачном участке: в тени или на солнце
Принц Уильям появился с Кейт Миддлтон в Уэльсе
Жена Евгения Петросяна показала интерьеры роскошной квартиры: "Ничто на свете не вечно"
Алёна Яковлева: "Театр — это вещь мистическая" Анжела Якубовская Польские националисты использовали русско-турецкую войну в своих целях Сергей Лебедев Удар дронов по РЛС "Воронеж" под Армавиром разрабатывал Лондон Дмитрий Плотников
Американцы высоко оценили "Брата 2" и остались недовольны только одним моментом
Проверенный способ для гортензии: примените кофейную гущу
Космический грузовик "Прогресс МС-25" упал в Тихий океан
Космический грузовик "Прогресс МС-25" упал в Тихий океан
Последние материалы
Суд отказал Максиму Галкину* в исключении из реестра иностранных агентов
Обратное мытьё волос: новый путь к здоровым и живым локонам
Шаурма с курицей: готовим её с соусом на кефире и майонезе с чесноком
Деонтей Уайлдер рассказал, кто его фаворит в реванше Усика и Фьюри
Строительные материалы подорожали в среднем на 70%
Алексей Панин* задолжал налоговой службе 212 тысяч рублей
arXiv: открыты новые миры, блуждающие по космосу в 1500 световых лет от Земли
Клиенты "Росгосстраха" получили более 153 млн рублей за потерянный урожай
Эксперты ответили, почему кошка может стать агрессивной
Большинство электронных виз в Россию были выданы Китайцам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников