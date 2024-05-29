Вкусная шаурма с курицей: лёгкий соус на кефире придаёт ей приятную кислинку

Шаурма с курицей: готовим её с соусом на кефире и майонезе с чесноком

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепт шаурмы с курицей и соусом на кефире — это отличное сочетание жареного мяса, свежих овощей и соуса с легкой кислинкой. Вот простой рецепт, как приготовить эту аппетитную закуску.

Фото: commons.wikimedia.org by Alpha is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты:

2 столовые ложки растительного масла,

500 г филе куриной грудки,

Соль и перец по вкусу,

Половина пекинской капусты,

2 свежих огурца,

150 г помидоров черри,

150 г моркови по-корейски,

50 г твёрдого сыра,

2 зубчика чеснока,

3 столовые ложки майонеза,

60 мл кефира,

2 листа тонкого лаваша.

Инструкции:

На среднем огне разогрейте растительное масло в сковороде. Нарежьте курицу на небольшие кусочки, посолите и поперчите. Обжаривайте, помешивая, примерно 15 минут, до готовности. Тонко нарежьте пекинскую капусту. Нарежьте огурцы и помидоры. Натрите твёрдый сыр. Для приготовления соуса пропустите чеснок через пресс и смешайте с майонезом, кефиром, солью и перцем. Распределите половину курицы, пекинской капусты, огурцов, помидоров и моркови по-корейски на одном листе лаваша. Полейте соусом. Закройте края лаваша и заверните. Приготовьте вторую шаурму по аналогии с первой. Если хотите, можно обжарить их на сухой сковороде.

Подавайте шаурму горячей и наслаждайтесь вкусом. Приятного аппетита!